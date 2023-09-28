🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 сентября, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: При принятии решений следует воздержаться от поверхностных суждений. Какие знаки больше всего подвержены риску?

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 28 сентября, Растущая Луна в знаке Рыбы. Это благоприятное время строить планы и приступать к новым проектам, взвешивать и обрисовывать стратегии развития новоиспеченных идей.

♈ Овны

День сложится удачно, если вы будете обращать больше внимания на других. Следует проявить сострадание и оказать поддержку. Интересуйтесь точкой зрения окружающих, старайтесь собрать о них как можно больше информации, не стесняйтесь задавать вопросы.

Космический совет: проявите эмпатию.

♉ Тельцы

Вы отлично понимаете других людей, часто догадываетесь о том, что от вас пытаются скрыть. В этот день хорошо проводить деловые переговоры, обсуждать важные вопросы. Будет шанс заручиться поддержкой влиятельного человека и благодаря ей осуществить то, что вы давно задумали.

Космический совет: настройтесь на рабочий лад.

♊ Близнецы

Очень беспокойный день. Помните: если вы хотите достичь успеха, действовать нужно быстро. Времени на размышления у вас совсем мало. Во многом можно положиться на интуицию: ее подсказки часто оказываются точными и своевременными. Часто приходится импровизировать, отступать от заранее составленного плана.

Космический совет: действуйте быстро.

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♋ Раки

Вряд ли этот день принесет какие-то масштабные победы и грандиозные перемены к лучшему, но в целом он сложится достаточно приятно. Возможны удачные совпадения, благодаря которым вы поймете, как решить рабочие проблемы и одержать верх над соперниками.

Космический совет: проявите упорство.

♌ Львы

Постарайтесь провести утро максимально плодотворно. Начало этого дня — самая благоприятная его часть, затем влияние позитивных тенденций пойдет на спад. Обсудить все важные вопросы стоит до обеда, и не важно, касаются они работы или личных отношений.

Космический совет: с самого утра включитесь в работу.

♍ Девы

Вас ждет очень беспокойный и насыщенный день. Дел и забот будет гораздо больше, чем обычно, придется решать не только свои, но и чужие проблемы. Не исключены задержки в работе, из-за них что-то из запланированного придется отложить на потом.

Космический совет: не откладывайте важные дела.

♎ Весы

Плодотворный день. Первая его половина благоприятна для общения, дает возможность успешно провести деловые переговоры, обсудить важные вопросы с единомышленниками и коллегами. Будет шанс урегулировать давние разногласия. У некоторых Весов появятся смелые идеи, которые вскоре удастся воплотить в жизнь.

Космический совет: воплотите идеи в жизнь.

♏ Скорпионы

Начало дня будет довольно сложным, особенно для тех, кто запланировал на это время деловые переговоры или важные встречи. Найти общий язык с окружающими будет гораздо труднее, чем обычно, не исключены конфликты даже с теми, кого вы раньше понимали с полуслова.

Космический совет: сохраняйте спокойствие.

♐ Стрельцы

Будьте предельно осторожны в начале дня. В это время лучше не связывать себя обещаниями, не говорить лишнего. Стоит быть начеку с малознакомыми людьми: они попробуют использовать вас в своих интересах. Могут напомнить о себе те, кто уже не раз создавал вам проблемы. Постарайтесь свести общение с такими особами к минимуму.

Космический совет: держите ухо востро.

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♑ Козероги

Благоприятный день для учебы, работы и творчества. Нетрудно будет найти единомышленников. Их помощь позволит быстро решить многие проблемы. Хорошо складываются поездки; в дороге у вас будет шанс завязать интересные знакомства.

Космический совет: будьте смелее.

♒ Водолеи

День беспокойный и утомительный, но в целом неплохой. Придерживаться плана, составленного раньше, едва ли удастся. Будьте готовы экспериментировать, пробовать новое. Если вы будете достаточно изобретательны, то найдете способ извлечь пользу из сложившихся обстоятельств.

Космический совет: из всего извлекайте пользу.

♊ Рыбы

Первая половина дня благоприятна для общения. В это время вам легко будет найти общий язык с самыми разными людьми. Не исключено, что свою помощь предложат те, от кого вы не ожидали ничего подобного. Совместная деятельность может положить начало дружеским или романтическим отношениям.

Космический совет: проявите коммуникативные навыки.

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