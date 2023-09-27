Снова в строй: откроют ли ковидный госпиталь в Коммунарке из-за роста заражений

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Сейчас среднее число заразившихся, которые поступают в больницы, — 2200 человек в сутки. Как оценивают ситуацию в Москве врачи?

Ковидный госпиталь в столичной Коммунарке находится в полной готовности снова вступить в схватку с коронавирусом в случае новой вспышки эпидемии. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным ресурса, Коммунарка начнет принимать пациентов, если число заболевших в сутки превысит десять тысяч человек. По имеющейся сегодня информации, среднее число госпитализируемых с диагнозом COVID-19 в сутки сейчас составляет 2,2 тысячи человек. Это в десять раз меньше пиковых показателей пандемийных времен.

Тем не менее, руководство больницы уже начало готовиться к худшему — обзванивает работавших у них ранее добровольцев и спрашивает, смогут ли они снова вставать в строй для оказания помощи в случае новой волны коронавируса.

Введут ли снова в России масочный режим из-за коронавируса (COVID-19)?

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что ожидает россиян в связи с повышением заболеваемости коронавирусом. По ее словам, говорить о тотальных ограничениях пока рано. Однако, отметила Попова, среди разных профессиональных групп, в частности медиков, принимаются решения о введении масочного режима.

Известно, что только за минувшую неделю было зафиксировано свыше 1,2 миллиона случаев заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом. До 50% выявленных случаев ковида — штамм «омикрон».

Ранее 5-tv.ru писал, где в Москве можно бесплатно сдать тест на коронавирус.