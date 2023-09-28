«Неужели было бы приятно?» —почему дочь Волочковой не позвала ее на свое 18-летие

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Девочка живет отдельно от родной матери с 13 лет.

Дочь балерины Анастасии Волочковой Ариадна живет с отцом и его нынешней женой телеведущей Еленой Николаевой. Мачеха девочки рассказала StarHit про некоторые подробности взаимоотношений с падчерицей и объяснила, почему та не пригласила маму на день рождения.

Николаева начала с того, что Ариадна переехала к ним в 13 лет. Через год семья стала еще больше, взяв собаку. Наследница балерины очень любит питомца и сама участвовала в его выборе.

«Почти ровно год назад наша Герда стала мамой в первый раз и умудрилась выдать 11 щенков, что довольно большая редкость. На протяжении примерно шести-восьми часов мы вдвоем с Аришей сидели в специальном загончике и принимали роды. Врачи на всякий случай стояли поодаль и наблюдали — к себе их наша собака не подпустила», — поделилась телеведущая.

При этом 23 сентября дочке Волочковой исполнилось 18 лет. Значимую дату девочка отпраздновала без звездной мамы — этот момент супруга экс-мужа балерины также прокомментировала.

«Ее мамы на праздновании не было. Такая взрослая именинница сама формирует список гостей. Но неужели Анастасии было бы приятно оказаться за столом с людьми, на которых она публично вылила столько грязи?» — высказалась звезда.

На вопрос о том, знакома ли она с молодым человеком Ариадны, последовал положительный и одновременно мудрый ответ. Она подчеркнула, что важно лишь то, нравится ли он ей самой.

«На мой взгляд, это только ее дело. Если ей понадобится совет в отношениях, она обратится к любому, кому доверяет. Пока она прекрасно справляется сама!» — заключила Николаева.

Ранее 5-tv.ru писал, за какой поступок Волочковой стыдно перед дочерью.