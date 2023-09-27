Российские космонавты вернулись на Землю после годовой экспедиции

Фото: www.globallookpress.com / Bill Ingalls - NASA via CNP; 5-tv.ru

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В Казахстане приземлился «Союз МС-23» с экипажем.

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вернулись на Землю после годовой экспедиции на Международной космической станции (МКС). За приземлением аппарата «Союз МС-23» следил Центр управления полетами (ЦУП).

«Спустя год на МКС, экипаж вернулся на Землю!» — сообщает «Роскосмос».

Аппарат приземлился в Казахстане в 14:17 по московскому времени. Вместе с россиянами «домой» вернулся и астронавт NASA Франциско Рубио. Приземлившихся осмотрят медики — определят уровень кислорода в крови, артериальное давление и окажут первую медицинскую помощь.

Работа российских космонавтов на МКС

Всего в космосе Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин провели 371 сутки. По данным «Роскосмоса», это самый длительный полет по программе МКС.

«За два космических полета Сергей Прокопьев набрал в сумме более 567 суток и более 55 часов в сумме за восемь выходов в открытый космос. Дмитрий Петелин, совершивший первый космический полет, набрал более 39 часов в сумме за шесть выходов в открытый космос», — уточнили в «Роскосмосе».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как космонавт Константин Борисов провел экскурсию по МКС.