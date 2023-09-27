Касается всех: как просто проверить факт взлома аккаунта в мессенджере

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил_Терещенко; личный архив Артема Геллера; 5-tv.ru

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Можно ли заранее понять, что в аккаунт пытаются проникнуть и как обезопасить себя от хакеров?

Распознать взлом аккаунта в WhatsApp* или Telegram можно по нескольким простым признакам — при этом сам процесс взлома обычно проходит в два этапа. Об этом 5-tv.ru сообщил главный разработчик сайта президента России, IT-специалист Артем Геллер.

Как понять, что ваш аккаунт в мессенджере взломали

Например, если вам приходят письма о смене пароля или странные сообщения с непонятных электронных почт, которые похожи на адреса мессенджеров. Скорее всего, вас пытаются взломать.

Или же вам приходят СМС-сообщения с проверочными кодами и подобными вещами. Еще один признак — чье-то сообщение висит прочитанным, а вы его не читали.

«В настройках безопасности можно посмотреть, какие были последние активные сессии. Если они были не на вашем устройстве, а даже в другие странах, то это тоже довольно ясный признак», — добавил Геллер.

Что делать, если ваш аккаунт в мессенджере взломали

Первое — вы догадываетесь, что доступ к вашим данным имеете не только вы. При таком подозрении эксперт рекомендует проверить в самом приложении, какие почтовые адреса и телефоны прикреплены к вашему аккаунту.

При необходимости следует поменять их, потому что взлом может произойти через почтовый адрес. Злоумышленник не сможет зайти в ваш профиль, если доступа к новому имейлу у него нет.

«Но первым делом, конечно, надо сменить пароль своего аккаунта», — подчеркнул эксперт.

Как разблокировать свой аккаунт в WhatsApp и Telegram

На сколько могут заблокировать аккаунт зависит от правил мессенджера. Пользователей блокируют за определенные критерии, например, спам и подобные нарушения.

«Надо писать в службу поддержки компании и разбираться, что произошло. Все ровно то же самое: нарушение базовых правил соцсети-мессенджера. Самому разблокировать нельзя. Заблокировала поддержка или робот, поэтому разблокировать может только служба поддержки», — объяснил специалист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на каких телефонах пропадет WhatsApp.

* — принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.