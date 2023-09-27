В рекордные сроки: что сделали на месте сгоревших домов в поселке Сосьва
Потерявшие жилье при пожарах жители поселка Сосьва заехали в новые квартиры
Фото, видео: 5-tv.ru
Аномально жаркая и сухая весна в сочетании с человеческой беспечностью привели к разрушительному огню сразу в нескольких поселках Свердловской области.
Жители поселка Сосьва в Свердловской области, которые в одночасье остались без крыши над головой из-за масштабного природного пожара, получили ключи от новых квартир. Дома возвели за рекордный срок — всего за три месяца.
Благодаря этому всех погорельцев удалось обеспечить жильем до наступления холодов. У них в гостях побывал корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.
Новоселье в семье Ивановых отмечают любимыми домашними пирожками. Стряпала хозяйка дома — 88-летняя Антонина Петровна.
В апреле пенсионерка с дочерью в один миг остались без крыши над головой. Страшный пожар уничтожил дом и все имущество.
Новый дом строители возвели в рекордные сроки — за три месяца. На участке пробурили скважину, подключили канализацию и автономную систему отопления — как в городе.
По поручению президента всех погорельцев обеспечили жильем до наступления холодов. Огненный шторм бушевал в Сосьве несколько дней подряд, уничтожив почти половину старинного поселка — 500 человек в одночасье оказались на улице.
Теперь на месте пепелища — целый коттеджный поселок. А именно — 34 дома площадью до 90 квадратных метров, четыре вида планировки.
Владимир с супругой еще только завозят вещи. В ближайших планах — обустройство участка и строительство птичника.
Часть пострадавших выбрали компенсацию в виде жилищных сертификатов. Еще 65 семей получили ключи от новых квартир.
Разрушенный пожаром многоквартирник решили не восстанавливать. За пять месяцев строителя с нуля возвели новый трехэтажный дом.
Несмотря на скорость работ, здание соответствует всем современным требованиям комфорта и энергоэффективности. Все квартиры сданы с чистовой отделкой, дополнительно установлена вся сантехника, бойлеры и электрические плиты.
Аномально жаркая и сухая весна в сочетании с человеческой беспечностью привели к разрушительным пожарам сразу в нескольких поселках Свердловской области. Все пострадавшие получили жилье и необходимые компенсации.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сильный пожар произошел в одном из старейших поселений на Урале.