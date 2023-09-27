Фото, видео: Фадеичев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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В Еврокомиссии процветают мошенничество, коррупция и утечка денег, убежден политик.

Внук бывшего президента Франции Шарля де Голля заявил, что европейские ценности находятся под угрозой. В Еврокомиссии процветают мошенничество, коррупция и утечка денег.

По словам общественного деятеля Пьера де Голля, члены организации действуют с целью получения собственной выгоды и доверия к этому институту больше нет.

«Чиновники ведь ничего не соблюдают: Минские соглашения, обещания не распространять НАТО на восток. Нужно как-то проводить честную, целостную политику. А не так, делать одно, заявляя другое. Нации должны объединиться именно в том, чтобы гарантировать европейские ценности», — говорит политик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Европа вводит санкции против России с целью нанесения экономического ущерба стране. В этом открыто призналась представитель Европейской комиссии.