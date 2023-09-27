«Опасность в воздухе»: почему можно умереть из-за газа, который выделяет гнилой картофель

Фото, видео: www.globallookpress.com / Moritz Frankenberg; личный архив Владимира Зайцева; 5-tv.ru

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Какие еще овощи при разложении могут нести смертельную опасность?

Во Владивостоке в одном из гаражей были обнаружены тела двух мужчин без признаков насильственной смерти. Как сообщила прокуратура Приморского края, предварительной причиной смерти стал гнилой картофель.

Основная версия

По информации ведомства, тела мужчин 1992 года рождения находились в погребе одного из гаражей на улице Гульбиновича. Прибывшие на место медики сразу исключили криминальный характер смертей.

По предварительной и одновременно основной версии, причиной стал гнилой картофель. Он как раз хранился там, где обнаружили мужчин.

«На месте происшествия присутствует специфический запах. По предварительным данным, молодые люди отравились испарениями гниющего картофеля», — говорится в сообщении прокуратуры Приморского края.

Точную причину смерти предстоит установить специалистам. Пока же правоохранители проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства.

Опасность в воздухе

Между тем, как рассказал 5-tv.ru лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев, пары гнилого картофеля действительно могли стать причиной их смерти. Дело в том, что есть газы, испарение которых для организма человека нейтрально или даже полезно: в качестве примера последнего можно назвать озон.

А существуют соединения, которые губительны для организма человека, в том числе для бронхов, легких и головного мозга. Они обладают токсическим действием. Также врач отметил наличие вентиляции в помещении, где могут быть опасные испарения.

«При хорошей, полноценной вентиляции это будет для нас нейтрально, даже если мы чувствуем какую-то загазованность. А если вентиляция плохая или отсутствует, то какое-то время наш организм еще может компенсировать состояние, но потом уже все», — говорит эксперт.

Яд гнилых продуктов

Зайцев отмечает: человек может отравиться гнилостными продуктами брожения, и не только от картофеля. В списке — практически все, что люди обычно хранят в погребах: яблоки, свекла, морковь, груши или сливы, все это имеет «тенденцию к брожению».

«То, что случилось — это в угоду плохой вентиляции гаража, где вентиляции попросту не было. Когда люди находились в гараже в закрытом помещении. Я не исключаю того, что люди находились в состоянии алкогольного опьянения, у них уже была инверсия сознания, то есть помутнения сознания из-за алкоголя, они надышались настолько, что уже стали обездвиженными и не имели возможность уже выйти на свежий воздух», — объясняет лор-врач.

Эксперт не исключил того факта, что у мужчин были проблемы с обонянием, поэтому они и не почувствовали неприятный запах в гараже. Кроме того, воздействие ядовитыми парами, по всей видимости, было довольно длительное — не меньше часа.

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