Все дело в генах? Раскрыт секрет «вечной молодости» 49-летней певицы Натали

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Исполнительница выглядит гораздо моложе своих лет. Но как ей это удается?

Как 49-летней певице Натали удается внешне не меняться с годами? Об этом изданию «Страсти» рассказала пластический хирург Ольга Рабодзей.

Врач проанализировала фотографии артистки разных лет и сделала вывод, что без хирургического вмешательства не обошлось. Специалист перечислила операции и процедуры, которые помогают исполнительнице хита «О, боже, какой мужчина» сохранять молодость.

«Наталья Рудина никогда не скрывала факта о проведенной маммопластике. Она сама рассказывала, что в ранней молодости мечтала увеличить свой бюст, который считала очень маленьким. Но после рождения первенца, когда ее грудь еще больше потеряла формы, она решилась на свою первую пластическую операцию. Итог ее порадовал. Результат и правда хороший. Грудь стала больше и смотрится очень естественно», — отметила эксперт.

Также она обратила внимание на то, что Натали, помимо тела, изменила и лицо. Как утверждает Рабодзей, изменения коснулись и скул певицы.

Чтобы сделать лицо моложе, ему вернули прежний контур и форму «треугольника молодости». Здесь, по предположению хирурга, была проведена круговая подтяжка, а сейчас используются филлеры, которые поддерживают новую форму.

Также были увеличены губы, причем очень аккуратно — с использованием минимального количества ботокса. За счет этого они выглядят максимально естественно.

Специалист добавила, что поддерживать красоту Натали, по всей вероятности, помогают такие процедуры, как мезотерапия, инъекции гиалуроновой кислоты и витаминных коктейлей, а также лазерные пилинги. По мнению эксперта, певица сейчас выглядит великолепно — у нее хорошая кожа и молодой взгляд.

Ранее 5-tv.ru сообщал, нуждается ли потерявшая мужа Натали в помощи. Супруг певицы Александр Рудин умер в конце июля в возрасте 53 лет.