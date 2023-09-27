Выкидыши, развод и ЭКО: может ли Наталья Фриске стать матерью второй раз

Фото, видео: © РИА Новости / Прокофьев Вячеслав; 5-tv.ru

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Можно ли делать процедуру искусственного оплодотворения несколько раз подряд?

Наталья Фриске, ставшая мамой весной прошлого года благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), снова отправилась в частную медицинскую клинику, которая занимается репродуктивным здоровьем.

Наталья Фриске хочет снова стать матерью

Наталья Фриске пережила три выкидыша и неудачную попытку ЭКО. Instagram* / friske_natalia

Фриске родила дочь Луну спустя несколько лет попыток стать матерью. Находясь в браке с Сергеем Вшивковым, она беременела естественным путем несколько раз, однако ни одному из малышей родиться было не суждено.

В интервью на одном из федеральных каналов Фриске признавалась, что впервые о своем интересном положении она узнала еще в 2011 году, но плод замер. После такое же происходило еще дважды.

«Врачи говорили, что у нас с Сергеем генетическая несовместимость. В 2017 году делали ЭКО — тоже не получилось. Неудача и стала одной из причин развода. В 2019 году доктор сказал, что после всего, кроме ЭКО, мне уже ничего не поможет. После всех выскабливаний и выкидышей я „заработала“ непроходимость труб», — делилась звезда.

Долгожданный ребенок Фриске

Наталья Фриске воспитывает дочь одна. Instagram* / friske_natalia

Спустя несколько лет после пережитого Фриске вновь отправилась в клинику репродуктивного здоровья и, к счастью, этот раз стал удачным. Долгожданные две полоски знаменитость увидела всего через девять дней после процедуры ЭКО.

Для нее это стало настоящим счастьем. И пусть с биологическим отцом ребенка парикмахером Александром Титовым она рассталась еще до рождения дочери, общую эйфорию это не испортило.

«12 лет ожидания, постоянные врачи, три замершие беременности, одно неудачное ЭКО. Потом развод. Это мой путь к счастью. Как бы не было тяжело, я уверенно говорю, что счастлива», — говорит она.

Новое ЭКО?

На днях Фриске снова посетила клинику, специализирующуюся в вопросах ЭКО. Поклонники сразу же пришли к однозначному выводу: знаменитость снова готовится стать матерью.

На прямые вопросы подписчиков она отвечать не стала, только рассказала, что очень тщательно следит за своим здоровьем. С учетом такого количества пережитых протоколов ЭКО это вполне объяснимо.

Однако если вспомнить, что Фриске не скрывает свою мечту о двоих детях, то можно предположить, что она все же планирует вступить в новый протокол. О том, безопасно ли делать подобные процедуры одна за другой, и от чего зависит их эффективность, 5-tv.ru рассказала акушер-гинеколог Мария Милютина.

По словам специалиста, вред для здоровья процедуры ЭКО пока что не доказан. Поэтому ограничений, например, по частоте попыток, нет.

«Все зависит от циклов и от того, какие планы у нас. И, соответственно, иногда мы можем провести две попытки ЭКО в одном цикле, то есть, в месяц две. Иногда мы может, наоборот, пропустить два-три цикла и ничего не делать. Иногда, если это ЭКО в естественном цикле, мы пунктируем фолликул каждый цикл», — объясняет врач.

Милютина отметила, что эффективность процедуры определяется возрастом. Чем моложе женщина, тем вероятнее успех ЭКО, то есть наступившая беременность.

«Очень часто мы в одном цикле получаем яйцеклетки, эмбрионы, их замораживаем, и потом делаем перенос. И, по статистике, самый лучший результат, когда мы делаем перенос в следующем же цикле после стимуляции. Но разница небольшая. Поэтому мы может делать и сразу после стимуляции. Самое главное, что эти результаты не хуже», — говорит гинеколог.

При этом врач отмечает, что перерывы делаются для подготовки, например, чтобы вылечить матку или привести в порядок гормоны. Но сама по себе эффективность процедуры не зависит от промежутков между ЭКО.

Ранее 5-tv.ru писал, что Фриске рассекретила сумму, которую потратила, чтобы забеременеть.

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