Без пяти минут школьник: ТОП-5 важных навыков будущего первоклассника

Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС

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Инструкция, которая поможет взволнованным родителям.

Пока первоклассники осваиваются в школах, родители детсадовцев уже с тревогой гадают, что ждет их ребенка в следующем году. Нейропсихолог и педагог-методист Александра Ковалевская рассказала изданию KP.RU, какими навыками должен овладеть ребенок перед началом школьной жизни.

Самостоятельность первоклассника

По словам специалиста, у первоклассника к 1 сентября должны быть сформированы базовые навыки самоорганизации. В первую очередь, самостоятельности ребенок может научиться дома.

Например, родители могут предложить ему стать помощником в быту. При этом важно объяснять, почему сначала нужно сделать одну небольшую работу, затем другую.

Также можно определить обязанности, которые ребенок будет выполнять сам: как вариант, готовить одежду на будущий день. Вдобавок выработать нужный навык поможет личное расписание, но не нужно навязывать ребенку структуру дня, необходимо дать возможность самому распределить время на занятия, любимые развлечения и домашние дела.

Коммуникабельность и эмоциональный интеллект

В детсаду взаимодействие между детьми построено довольно просто, под внимательным взором воспитателей, которые могут помочь подружиться детям. В школе же сплотить и научить детей общаться друг с другом сложнее, друзей приходится заводить на переменах, так как время на игры значительно сокращается, а на первый план выходит обучение.

Чтобы подготовиться к таким переменам, ребенку важно развивать эмоциональный интеллект на этапе дошкольника. Эмоции захватывают первоклашек с головой, им тяжело справляться со злостью и грустью и еще труднее их осознавать.

Именно по этой причине важно помочь ребенку с навыком саморегуляции. Нельзя стыдить его за чувства в момент их проживания, а следует обсудить дома в спокойной обстановке.

В частности, можно придумать методы для борьбы с грустью, например, обняться, записать их либо зарисовать. Помочь также могут мультфильмы, ведь ребенок как губка впитывает модели поведения. Обсуждайте вместе новые серии после просмотра, что случилось с героями и что они при этом почувствовали, почему повели себя так, а не по-другому.

Логика и мышление первоклассника

Успешный старт школьной жизни во многом зависит от уровня развитости мышления ребенка. К первому классу у него должен быть развита речь, некий багаж знаний об окружающем мире и умение сравнивать и выделять общие и частные признаки.

Все это поможет в решении задач и позволит плавно начать процесс обучения. Ребенка в этом направлении хорошо развивают игры «Верю — не верю», «съедобное-несъедобное», направленные на улучшение логического и критического мышления. Также отлично помогают конструкторы и паззлы, способные развивать пространственное мышление.

Речь и память

В школе ребенку предстоит публично отвечать на вопросы преподавателя, выходить к доске, читать стихи, пересказывать небольшие басни и сказки, самому сочинять истории по картинкам и основное — понимать их смысл. Для всего перечисленного требуются натренированная дикция, речевая память и определенный словарный запас.

При подготовке к школе с будущим первоклассником нужно читать вслух и пересказывать друг другу любимые сказки — так он будет тренировать не только память, но и логику, и устную речь, и слухоречевую память. Для развития дикции действенны скороговорки, можно выбрать те, которые понравятся малышу и повторять их вслух ежедневно по несколько раз.

Еще один хороший современный способ прокачки перечисленных умений— слушать вместе детские подкасты с любимыми героями, а потом просить дочку или сына пересказать увиденное.

Усвоение информации первоклассником

Должен ли ребенок уметь читать, писать и считать еще до поступления в первый класс? Каждый родитель принимает решение сам, но очевидно одно: базовый набор знаний поможет ему чувствовать себя увереннее в новой среде, не бояться ошибок и легче адаптироваться к новым знаниям.

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