Как выявить у себя аутизм: ТОП самых опасных сигналов

Проблемы с общением и другие симптомы, которые указывают на наличие аутизма

Фото: www.globallookpress.com / Ji Chunpeng

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Проверьте, коснулся ли вас этот страшный недуг.

Аутизм — состояние, которое влияет на каждого человека по-разному. И не все признаки этого недуга можно углядеть в детстве.

Существует множество случаев, когда люди узнают о своем диагнозе только во взрослом возрасте. Об этом сообщает портал WikiHow.

Что такое аутизм и кто им страдает

Аутизм — это группа психических расстройств. У людей, которые страдают этим недугом, могут быть проблемы с общением.

Как правило, при аутизме у людей ограниченное, очень предсказуемое и повторяющиеся поведение. Заболевание аутизм, оно же расстройство аутистического спектра (РАС), появляется еще в детстве, а его симптомы сохраняются на всю жизнь.

Но не всем детям могли поставить этот диагноз. Поэтому многие могут жить и не знать, что они страдают аутизмом.

Также известно, что мальчики чаще болеют этим недугом. На троих пациентов мужского пола приходится одна женщина с соответствующим диагнозом.

Как понять, что вы страдаете аутизмом

Главный симптом — это проблемы в общении. Зачастую у таких людей много фобий, а также нарушен сон и питание.

Больные аутизмом зачастую агрессивны, но срываться они могут не только на других людях, но и сами на себе. Также пациенты, страдающие РАС, зачастую не отличаются высоким интеллектом.

Но некоторые из них могут быть талантливы в какой-то определенной области. Для того, чтобы точно узнать, страдает ли человек этим недугом, ему следует посетить врача.

Чтобы подтвердить или опровергнуть подозрения на аутизм, делают ЭЭГ, чтобы выявить судорожную активность. Еще смотрят наличие изменений в головном мозге: для этого проводят МРТ и УЗИ.

Что делать, если начал развиваться аутизм

К сожалению, лекарство от аутизма не существует. Но все равно можно сохранить надежды на социализацию.

Для этого специалисты рекомендуют заниматься с психиатром. Если диагноз ставят ребенку, то ему нужно как можно больше общаться с сверстниками, чтобы он пытался не отстать от них и развивался вместе с ними.

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