До слез: жена покойного Алексея Янина посвятила ему душещипательную песню
Жена покойного Алексея Янина посвятила ему душещипательную песню
Фото: www.globallookpress.com / Dariya Sidorina
Какие чувства она выразила через эту композицию?
Супруга покойного актера Алексея Янина Дарья посвятила возлюбленному прощальную песню под названием «Линии», наполненную чувствами печали и горя. Фрагмент композиции девушка представила на своем YouTube-канале, сообщает издание KP.RU.
«По самой тонкой линии… Ты можешь, мне не кажется! Я не пущу те лилии. Останься, ну пожалуйста», — исполнила вдова.
Известно, что Алексей Янин ушел из жизни 19 сентября в возрасте 40 лет. Причиной смерти артиста стали проблемы с сердцем, которые возникли в результате перенесенного инсульта и комы, после которой актер так и не смог прийти в сознание.
По словам близких, Дарья до сих пор тяжело оправляется от потери, так и не свыкнувшись с мыслью о том, что Алексея больше нет. Под публикацией она оставила только одну фразу.
«Не успела…» — подписала она.
Поклонники выразили соболезнования вдове актера, а также подбодрили добрыми напутствиями.
«Боже, как жаль. Жизнь несправедлива. Невозможно сдержать слез. Дарья, сил вам! Алексею — мягких облаков!» — пожелали подписчики.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, почему Алексея Янина дважды «похоронили» в больнице.