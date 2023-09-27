Президент подписал указ о повышении зарплат: кого коснется индексация

С 1 октября 2023 года вырастут оклады госслужащих, военных, силовиков и врачей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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И смогут ли возросшие доходы покрыть текущую инфляцию в стране?

С 1 октября 2023 года некоторым госслужащим и работникам бюджетной сферы поднимут заработную плату. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин 26 сентября, во вторник. Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, ежемесячные выплаты вырастут у ряда государственных деятелей, а также представителей отдельных, в том числе, силовых ведомств.

Президент Путин повысил зарплату госслужащим

Своим указом Владимир Путин поднял зарплату премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и его заместителям, зампредседателя Совета безопасности Дмитрию Медведеву, главам министерств. Также среди госслужащих, чьи выплаты вырастут с 1 октября, значится глава нашего государства. Отдельным указом Путин поднял зарплаты генпрокурору Игорю Краснову и председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

В тексте указа говорится, что выплаты увеличиваются в 1,055 раза. Путин поручил правительству обеспечить финансирование соответствующих расходов за счет бюджета.

Повышение зарплат бюджетникам

Ранее российский лидер заявлял о том, как важно соблюдать соотношение зарплат бюджетников в регионах к развитию экономики в целом.

«Нельзя ослаблять внимание к повышению зарплат работников бюджетной сферы. Их зарплаты должны расти как и в целом по экономике. Они должны быть сопоставимы. Соотношение зарплаты бюджетников к средней по экономике региона должно выполняться», — отметил Путин на совете по национальным проектам.

С 1 октября текущего года вырастут оклады военных, силовиков и сотрудников других органов власти вырастут на 10,6%. Увеличатся регулярные выплаты бюджетникам, в том числе, воспитателям детских садов, учителям, научным сотрудникам, врачам и другим работникам медучреждений. Индексация составит 5,5%.

Указ президента Путина о повышении МРОТ в РФ

Минимальная оплата труда по стране также будет проиндексирована, правда, с наступлением нового календарного года. Владимир Путин отметил, что с 1 января 2024 года МРОТ вырастет даже с опережающими темпами — на 18,5%. Это должно позитивно отразиться на доходах минимум четырех миллионов граждан. Сейчас МРОТ составляет 16 242 рубля в месяц.

Инфляция в России и повышение зарплат

Индексация зарплат госслужащим и бюджетной сфере осуществляется в целях обеспечения социальных гарантий, а ее размер зависит от уровня инфляции в стране. Согласно прогнозу Центробанка, в текущем году она составит порядка 5-6%, а вот уже в следующем году должна вернуться к 4%.

Кстати, ранее сообщалось, что в будущем году власти намерены отказаться от индексации зарплат. Такое уже было в 2021 году, когда отказались от повышения выплат всем госслужащим, кроме военных, ради экономии средств. Бюджетников отмена индексации не коснется.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России предложили упростить процедуру оформления субсидии на оплату ЖКХ.