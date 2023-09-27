Как стать по-настоящему счастливым? Психиатр советует…

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Американский психиатр Дэниел Амен поделился результатами своих многолетних исследований.

Психиатр из США Дэниел Амен в эфире телеканала RT, рассказал о четырех областях, порядок в которых поможет человеку обрести счастье.

Как стать счастливым здесь и сейчас?

Первая — биологическая. Это мозг, который должен быть здоровым. Его ни в коем случае нельзя травмировать.

Вторая — психологическая. Амен считает, что дисциплина ума — это очень важно. Мозг нельзя перенапрягать и ему нельзя давать лениться.

Третья — социальная сфера. По словам ученого, самый простой способ обрести душевное спокойствие — как можно больше времени проводить в компании психически благополучного человека, который не действует вам на нервы.

Четвертая — духовная сфера. Сюда входят мечты человека. Доктор Амен утверждает, целеустремленные люди живут дольше, даже если при этом их мозг нельзя назвать здоровым.

Подводя итог всему вышеперечисленному, психиатр отметил, что только когда во всех этих четырех сферах будет полный порядок, тогда человек может быть абсолютно счастлив.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором бразильские врачи делают операцию на мозге под аккомпанемент пациента.