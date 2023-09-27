Развод после 20 лет брака, кома и проклятия Ваенги: какие беды обрушились на Наталию Власову

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Через что прошлось пройти именитой артистке?

Певица Наталия Власова в начале своего творческого пути, будучи студенткой, написала композицию о любви, которая не только подарила ей популярность, но и принесла «Золотой граммофон». Смогла ли исполнительница повторить этот успех, с чем ей пришлось столкнуться, и почему совсем недавно за ее судьбу волновалась вся страна?

27 сентября звезда отмечает день рождения, ей исполнилось 45 лет. Историю жизни певицы рассказал портал StarHit.

Музыка и дружба

Во время учебы в музыкальном училище имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге Наталия дружила с Еленой Ваенгой. Именно благодаря ей она начала создавать свои композиции, ведь та писала песни чуть ли не ежедневно, что вдохновляло на творческие поиски.

Удача настигла Власову, когда ее сингл «Я у твоих ног» оказался в местном хит-параде. Потом ее пригласили в Москву и предложили сотрудничество с продюсером Сергеем Кальварским.

По словам Наталии, вечная дружба с Ваенгой не случилась, в момент триумфа она прервала с ней общение. Когда же Елена стала популярной в нулевых, бывшие подруги вновь начали общаться.

Правда, ненадолго — вскоре Власова узнала, что в припеве композиции подруги звучит ее музыка. Возмущенная артистка позвонила Ваенге, сделала замечание, на что в ответ услышала проклятья.

Певица, будучи суеверной, все дальнейшие неудачи — низкие продажи альбомов, срыв контрактов с Игорем Крутым и Максимом Фадеевым — связывала с проклятьями Ваенги. Однако это не помешало артистке продолжить записывать диски и стать незаменимым членом жюри «Российской студенческой весны».

Критика коллег

Для кого-то Наталия Власова так и осталась автором одного хита, другие же тщательно следили за ее творчеством. Поздние попытки певицы напомнить о себе не увенчались успехом.

Так, в 2021 году она приняла участие в телевизионном конкурсе на федеральном канале. Однако коллеги — члены жюри Сергей Соседов, Стас Пьеха, Маша Распутина — раскритиковали манеру исполнения певицы.

Личная жизнь

В конце 90-х артистка познакомилась с предпринимателем Олегом Новиковым, который не только стал ее мужем, но и хорошо поддержал ее творческий путь. Так, 20 лет они прожили душа в душу, в браке у них родилась дочь Пелагея.

Но в какой-то момент, как рассказывала певица, у каждого началась своя жизнь, так супруги отдалились друг от друга. Как оказалось, пара откладывала развод из-за дочери, хотя они уже не жили вместе, но он все-таки случился.

Между жизнью и смертью

Расставание с мужем далось Наталии нелегко. Когда же душевные переживания утихли, Власова задумалась о заморозке яйцеклеток — она всерьез планировала родить еще одного ребенка после 50.

Этому также предшествовали серьезные проблемы в отношениях с дочкой — Пелагея переживала нелегкий подростковый возраст, а весной 2022-го года вовсе уехала к отцу в Эмираты, не сказав матери.

Спустя год после этого 44-летнюю артистку госпитализировали с сердечным приступом. Ее ввели в медикаментозную кому, после чего провели шунтирование.

Из-за отека легких Власова была на ИВЛ, и близкие всерьез боялись, что она не выживет. К счастью, Наталия пришла в себя: как выяснилось, певица знала о недуге сердца, но несмотря на это продолжала трудиться.

Ранее 5-tv.ru писал, может ли тайная болезнь Власовой быть пиар-ходом.