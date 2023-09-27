Фото, видео: www.globallookpress.com /via www.imago-images.de; 5-tv.ru

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Согласия по поводу финансирования Киева в Вашингтоне так и нет.

Сенат США предложил сократить помощь Украине в четыре раза. С такой инициативой американские законодатели выступили вынужденно: если до конца сентября Конгресс не примет бюджет, то придется остановить работу правительства.

А согласия по поводу финансирования киевского режима так и нет: республиканцы считают, что миллиардные средства лучше направить на внутренние нужды страны. Но в Белом доме сейчас беспокоятся лишь о боеспособности Киева.

Джон Кирби отметил, что США являются самым большим спонсором Украины. Администрация Джо Байдена уже запросила у Конгресса еще 24 миллиарда долларов для Киева — однако помощь в таком объеме, по всей видимости, режим Владимира Зеленского не получит.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США предупредили о риске прекращения финансирования Украины.