«Команду соберем»: Тарасов и Костенко снова в ожидании потомства

У Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко будет еще один ребенок

Фото: www.globallookpress.com / FC Lokomotiv

Читайте нас в: Дзен Новости

Бывший футболист и модель объявили о радостном событие праздничной фотосессией. Какие снимки сделала пара?

Бывший футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко ждут пополнения в семье. Звездная пара опубликовала кадры с семейной фотосессии в своих личных блогах. На них они всей четой позируют перед камерой, но явно выделяется одна особенная деталь. А именно круглый живот модели.

На снимках Тарасов держит сына на плечах, одна из дочерей целует живот Костенко, а другая держит ее за руку. Вся семья позирует в черных или в черно-белых цветах. Особенно выделяется платье девушки, которое открыто в области живота.

«На этом не останавливаемся. Команду мы все-таки соберем», — написал экс-футболист.

Мимо такого радостного события не смогли пройти фанаты. Они оставили свои комментарии под постом звезд.

«Рожайте, у вас очень красивые детки получаются», — написал один из поклонников звездной пары.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тарасов показал «оральный секс» с Костенко.