Законом регулируется? Реально вернуть деньги за онлайн-курсы

Россияне по закону могут вернуть средства за онлайн-курсы

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ_КОРОТАЕВ

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Какой договор не предполагает возврата денег за обучение?

При приобретении онлайн-курсов люди могут передумать учиться. Можно ли вернуть деньги, оплаченные за обучение, объясняет издание URA.RU.

По Гражданскому кодексу, обучение является услугой, от которой можно отказаться до ее предоставления полностью. Этот порядок регулируется статьей № 32 Закона «О защите прав потребителей».

В зависимости от типа и условий договора, существует три варианта возврата. Полный, частичный или отсутствие возможности вернуть потраченные средства на обучение.

Отмечается, что для онлайн-курсов заключается лицензионный договор или договор оказания услуг. Сумма возврата будет зависеть от выбранного варианта школой, оказывающей образовательные услуги.

«Для обучения без обратной связи используется лицензионный договор. По его условиям клиент получает материалы курса, но без дополнительных услуг, таких как вебинары, консультации, чат с наставником и проверка заданий. В этом случае ученик после оплаты получает обучающий набор. Услуга считается оказанной в день, когда клиент получил доступ к курсу, и не подлежит возврату», — говорится в материале.

Договор оказания услуг заключается, напротив, для обучения с обратной связью и для самостоятельного освоения знаний. Клиент с таким документом может получить деньги в полном объеме либо часть, если передумал проходить курс.

Сумма возврата будет зависеть от выбранного договора, этапа прохождения курса и наличия претензий. Онлайн-школы могут отказать в возврате средств в двух случаях: если обучение завершилось и если заключен лицензионный договор.

В первом случае закон не предусматривает понятия «не помогло» или «не понравилось», их нельзя доказать. Вернуть полную стоимость курса клиенту придется в трех случаях: до старта курсов, если ученик имеет претензии, и было обещание о возврате денег.

Если же получатель услуг доволен качеством обучения, но передумал заниматься, сумма возврата рассчитывается с учетом расходов на конкретного ученика, в частности, комиссии банка и создания учетной записи. Но невозможно учесть затраты по аренде помещения, рекламы или гонорар преподавателя, так как они относятся ко всем клиентам.

В договоре можно отразить дополнительные условия, к примеру, стоимость одного дня занятий или разделение обучения на этапы. Тогда размер суммы, подлежащей возврату, будет рассчитываться по-другому.

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