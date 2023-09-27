Пожилой дворник насиловал 12-летнюю девочку в своем доме в Ленобласти
В Ленобласти 66-летнего дворника подозревают в изнасиловании 12-летней девочки
Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox
Как ребенок оказался в квартире насильника?
В Ленинградской области 66-летний дворник подозревается в изнасиловании ребенка. Как стало известно 5-tv.ru, с заявлением в полицию обратилась мама 12-летней девочки.
По ее словам, первый эпизод произошел 12 февраля. Тогда ее дочь оказалась в квартире пожилого мужчины, где он надругался над ней.
В следующий раз дворник заманил ребенка в свой дом только 1 сентября и, применив физическую силу, снова изнасиловал девочку.
Сотрудники полиции задержали гражданина 26 сентября. Против него возбуждены уголовные дела за изнасилование и насильственные действия сексуального характера.
«Подозреваемый прибыл в Россию в марте 2018 года и получил временную регистрацию в Ленинградской области. Имеет вид на жительство до 23 октября 2024-го», — рассказал источник.
Со вчерашнего дня мужчина находится в изоляторе временного содержания.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пенсионер из Ленобласти несколько лет насиловал собственную дочь-подростка.