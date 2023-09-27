Российские войска взяли штурмом позиции ВСУ на южнодонецком направлении

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

Читайте нас в: Дзен Новости

Добиться значительных успехов бойцам удалось после масштабной артподготовки.

Бойцы российской армии штурмом взяли вражеские позиции на южнодонецком направлении. Как сообщает РИА Новости, добиться такого результата военнослужащим помогла масштабная артподготовка, прошедшая накануне.

Десант в количестве 15 человек справились с задачей успешно и избежали потерь. По словам одного из бойцов, украинских боевиков удалось выбить сразу с нескольких позиций.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

30 сентября 2022 года президент России и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении этих регионов в состав Российской Федерации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские военные улучшили позиции на авдеевском и марьинском направлениях.