Байден собирался залезть на дерево, потому что «не хочет домой»

Белый дом: Байден на встрече со спонсорами захотел залезть на дерево

Фото: www.globallookpress.com / Yuri Gripas - Pool via CNP

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Очередное выступление президента США не обошлось без конфузов.

Президент США Джо Байден изъявил желание залезть на дерево прямо во время встречи со спонсорами своей компании. Об этом пишет пресс-пул Белого дома.

В частной резиденции, куда был приглашен узкий круг людей, организовали мероприятие по сбору средств. Президент выступал с речью, как вдруг заявил, что хочет залезть на дерево, чтоб не возвращаться домой.

«Байден пошутил, что хочет залезть на большое дерево посреди двора, потому что не хочет домой», — сказано в сообщении Белого дома.

Было это шуткой или нет — неясно, позже отметил репортер.

Подобные конфузы президента США скоро можно будет собирать в отдельный документальный фильм. Помимо того, что он довольно часто путает слова и вытворяет странные вещи, случаются и другие «фейлы».

Так, Байден часто падает и спотыкается при выходе из самолета. Также он не раз спотыкался на сцене во время выступлений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как команда Байдена спасает его от частых падений.