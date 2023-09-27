Россиян предупредили о тюремных сроках за сбор редких грибов

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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Грибникам придется быть внимательнее, чтобы не стать фигурантом уголовного дела.

В октябре в России вступит в силу статья Уголовного комплекса (УК) РФ, согласно которой уничтожение или повреждение занесенных в Красную книгу грибов и растений влечет за собой ответственность вплоть до лишения свободы. Максимум — девять лет. Как рассказала журналистам издания «Лента.ру» адвокат Татевик Чугурян, пока неясно, коснется ли изменение рядовых грибников.

Нововведение президент РФ Владимир Путин утвердил в апреле 2023 года. Данный пункт регулирует добычу, сбор, приобретение и продажу, хранение и перевозку, а также пересылку краснокнижных видов растений и грибов. Он вступит силу с 12 октября. Ответственность также предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях (КоАП). Квалификация каждого инцидента зависит тяжести нарушения.

По словам адвоката, скорее всего, пенсионера, по незнанию срезавшего гриб, в тюрьму не посадят. В рамках КоАП такой случай тоже могут признать несущественным. Предполагается, что изменения — акт повышения бдительности по отношению к «браконьерам-рецидивистам» в мире флоры.

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