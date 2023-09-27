Лучшие из лучших: победителей чемпионата ArtMasters наградили в Москве

Фото, видео: 5-tv.ru

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Для этих профессионалов в сфере цифрового искусства и бэкстейджа нет ничего невозможного.

Победителей и призеров открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters наградили в Москве. Торжественная церемония прошла в Бетховенском зале Большого театра.

Так, 60 лауреатов в 20 номинациях получили денежные сертификаты на общую сумму 19 миллионов рублей. На церемонии награждения победителей побывала корреспондент «Известий» Анна Ничуговская.

Нарисовать мультфильм, снять клип или создать компьютерную игру. Для этих профессионалов в сфере цифрового искусства и бэкстейджа нет ничего невозможного — чемпионат ArtMasters ищет лучших не только в стране, в мире.

Больше 21 тысячи человек из 40 стран мира боролись за возможность оказаться в Бетховенском зале и получить свою награду. Соревновались те, кто обычно в силу творческой профессии остается за кадром или за кулисами — сейчас они выходят на сцену.

Анна Малкова, художник по гриму из Сибири, не только заняла призовое место, но и шокировала своим образом всех присутствующих.

«Подстраховалась, приклеила их (рожки — Прим. ред.) на латекс. Сделала персонажа из сказки „Огниво“ Фома Ворон. Из актеров нужно было сделать ворона. Я очень довольна тем что получилось», — говорит она.

Анна не спала неделю, все это время создавала грим для фантастического персонажа Фомы Ворона. Именно этот образ принес ей второе место — и скоро его увидят в кино-сказке «Огниво».

В этом году организаторы добавили новые направления — графический дизайнер, фотограф и аранжировщик. Даниил Дохов работает в студии звукозаписи в Ростове — даже не надеялся пройти отборочный тур, не верит, что занял первое место.

«Когда я попал в Москву, увидел уровень. У ребят очень высокий уровень здесь, многие ребята из десятки — они уже работают со звездами: Юлия Савичева и так далее. То есть и есть начал сомневаться в своих силах, естественно, ну, как они то есть работают. А я с Ростова приехал такой, вот и получается, что не зря приехал», — признался он.

Именно его аранжировку на песню «Сторона родная» выбрал для своего нового альбома Дмитрий Маликов. Ее исполняет перед финалистами на гала-концерте.

Операторов, продюсеров, сценаристов, представителей 20 разных творческих профессий оценивали мэтры отечественного искусства.

«Ждем и художников по свету, и здесь ребята интересные, которые занимаются мультипликацией и графическими работами. <…> Мы с интересом с ними познакомимся и дадим возможность поработать», — делится народный артист России Владимир Машков.

«Без помощи реальной вообще может не состояться концерт. Человек может заболеть и не открыть занавес, понимаете, и не нажать на кнопку, или кто-нибудь предохранитель перекрыть. То есть сегодня все очень усложнилось, улучшилось, поэтому эти профессии очень нужны», — объясняет народный артист СССР Юрий Башмет.

Победители ArtMasters уже получили заказы от ведущих компаний страны в сфере бэкстейджа и цифрового искусства. Театры Москвы тоже ждут новых коллег.

На сцене — эскиз спектакля «Жили были» — эта постановка победила в командном соревновании. У участников был всего лишь месяц на подготовку, но работу уже оценили по достоинству.

В следующем сезоне этот спектакль можно будет увидеть в одном из театров столицы. Соревнование помогает всем, кто творчески мыслит.

Победителей четвертого чемпионата ArtMasters — 60, и почти все они уже нашли себя в профессии. Их поздравил первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.

«За несколько лет существования ArtMasters уже практически не существует ни одного значимого события в сфере культуры и искусства в нашей стране, в котором бы не приняли участия выпускники, финалисты и победители ArtMasters. Все кинопремьеры, почти все новые спектакли, все прорывные творческие культурные события, — вы уже блестяще реализовываете свой творческий потенциал», — говорит он.

Призеры не только получили возможность стажировки у ведущих деятелей искусства, но и денежные сертификаты. За первое место — полмиллиона рублей, за второе — 300 тысяч, за третье — 150. Потратить деньги они смогут на обучение, покупку оборудования или создание своего проекта.