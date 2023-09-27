Фото, видео: www.globallookpress.com / Monika Skolimowska / Pavel Kashaev; 5-tv.ru

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Представитель Совфеда Андрей Климов заявил, что евродепутаты кормят Киев обещаниями вот уже 15 лет. И называют это своей работой.

Заместитель председателя Европейского парламента (ЕП) Катарина Барли, представляющая Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), в интервью NTV усомнилась, что Украина вступит в Евросоюз (ЕС) в течение следующего созыва блока, то есть раньше 2029 года. Она отметила, что соответствующие переговоры ведутся, но до результатов еще очень далеко. По словам Барли, Киев не соответствует ни одному из критериев для членства в ЕС. Что ж, ситуацию назвать вопиющей или новой — язык не поворачивается. Хотя бы потому что Незалежная ждет снисхождения не первый десяток лет.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эксклюзивном интервью 5-tv.ru прокомментировал заявление Барли. Он подчеркнул, что выдачу крупных партий пустых надежд ЕП поставил на поток уже давно. Из года в год Киев слушает вранье, но с упорством ослика плетется за своей «морковкой» — членством в ЕС. В действительности экономика блока разрушена, в том числе антироссийскими санкциями. И есть риск, что он вовсе распадется. Раньше 2029 года.

«ЕП морочит голову Украине минимум лет 15. Бегали в свое время в 2014 году по майданной площади депутаты ЕП и нагло врали, что вот-вот Украину возьмут в ЕС… Это стало питательной основой для государственного переворота и так далее. Но что Украину примут в ЕС на самом деле, могли рассуждать либо очевидные лгуны ради своих интересов, либо не очень далекие люди. Даже в том виде Украина была бы обузой ЕС», — заявил Климов.

Сенатор также отметил, что лично знаком с евродепутатами, которые нагло врали украинцам. В том же 2014-м он беседовал с некоторыми из них и спрашивал, зачем водить людей, целую страну, за нос. В ответ услышал предельно циничное: «Это наша работа». Представители украинской власти при этом охотно верят обещаниям и начинают строить грандиозные планы.

Так, по словам сенатора, министр иностранных дел страны Владимир Огрызко в 2007–2009 годах сообщал, что Киев вытеснит американские «Геркулесы» (Транспортный самолет Hughes H-4 Hercules. — Прим. ред.) на европейском рынке и будет поставлять вместо них свои «Русланы» (Ан-124). Он всерьез полагал, что США просто отдадут прибыльную нишу. Для высокопоставленного чиновника и образованного человека подобные размышления — просто нелепость, возмущается Климов.

«Я, конечно, не исключаю теоретической возможности, что она (Украина) попадет, но думаю, что сам ЕС может не дождаться вступления Украины по причине своего собственного полураспада», — заключил сенатор.

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