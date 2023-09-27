Гнилой картофель убил двух жителей Владивостока

Фото: www.globallookpress.com / Bernd Wüstneck

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Предварительно, погибшие отравились испарениями разлагающегося овоща.

Тела двух мужчин 1992 года рождения нашли в погребе недалеко от гаражей на улице Гульбиновича во Владивостоке. Причем смерть местных жителей не носит криминального характера.

Как сообщила прокуратура Приморского края, видимых признаков насильственной смерти не было обнаружено. Зато была найдена предварительная причина их смерти — гнилой картофель.

«Предварительно установлено, что погибшие убирались в гараже, где в том числе хранился старый картофель. На месте происшествия присутствует специфический запах. По предварительным данным молодые люди отравились испарениями гниющего картофеля», — сообщили в ведомстве.

По факту произошедшего организована проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося, в том числе точная причина их смерти.

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