Гнилой картофель убил двух жителей Владивостока

Виктория Алакоз 253 0

Двое человек насмерть отравились парами гнилой картошки во Владивостоке

Гнилой картофель убил двух жителей Владивостока

Фото: www.globallookpress.com / Bernd Wüstneck

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Предварительно, погибшие отравились испарениями разлагающегося овоща.

Тела двух мужчин 1992 года рождения нашли в погребе недалеко от гаражей на улице Гульбиновича во Владивостоке. Причем смерть местных жителей не носит криминального характера.

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Как сообщила прокуратура Приморского края, видимых признаков насильственной смерти не было обнаружено. Зато была найдена предварительная причина их смерти — гнилой картофель.

«Предварительно установлено, что погибшие убирались в гараже, где в том числе хранился старый картофель. На месте происшествия присутствует специфический запах. По предварительным данным молодые люди отравились испарениями гниющего картофеля», — сообщили в ведомстве.

По факту произошедшего организована проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося, в том числе точная причина их смерти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тело пенсионерки с рваной раной шеи нашли в одном из районов Петербурга.

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