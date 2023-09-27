Лежат уже пять недель: в Черногории проходит чемпионат по лени

В Черногории участники чемпионата по лени лежат уже пять недель

Фото, видео: www.globallookpress.com / Marijan Murat; 5-tv.ru

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С дистанции за это время сошли 17 человек. Осталось — четверо. Кто победит?

Самый странный чемпионат проходит в Черногории. От участников требуется лежать как можно дольше. Гонка еще не закончилось, но уже установлен рекорд за все время проведения состязаний.

Вот эти ленивые спортсмены продавливают матрасы почти пять недель. С дистанции за это время сошли 17 человек. Осталось — четверо.

Но приз всего в тысячу евро получит только один. Главное — перележать соперников. При этом разрешается читать, смотреть кино, пользоваться телефоном и лишь раз в восемь часов посещать туалет.

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