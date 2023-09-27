На Украине решили выпустить марку в честь нациста Хунку

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nathan Denette; 5-tv.ru

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Видимо, киевский режим не смутил даже недавний скандал, связанный с чествованием эсэсовца в Канаде.

История с чествованием ветерана СС в канадском парламенте получила продолжение. Пока весь мир краснеет за Джастина Трюдо и пытается отмыться от этого ужаса, на Украине остаются верны себе. Там представили эскиз новой марки с изображением того самого 98-летнего нациста, который добровольцем пошел воевать на стороне фашистов, чем гордится до сих пор.

Причем есть там и Зеленский, который жестом показывает, что восхищен подвигом старика. Самые громкие эти подвиги известны и записаны во всех учебниках истории. Одна только дивизия этого Ярослава Хунки вместе с другими нацистами из УПА* уничтожила несколько польских деревень вместе со всем их населением, а также участвовала в кровавых облавах на евреев, подавлении словацкого восстания и борьбе с югославскими партизанами. До сих пор известны даже не все преступления этих нелюдей.

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Кстати, тот самый спикер парламента, который якобы и привел престарелого нациста, ушел в отставку. Судя по всему, чтобы спасти идущего ко дну Трюдо.

* — признана экстремистской и запрещена в РФ