Брат сдержавшего атаку ВСУ бойца рассказал о его подвиге: «Домой с победой»

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Иван Калашников с сослуживцами отбили наступление противника. Несмотря на численное превосходство боевиков — заставили их пуститься в бега.

Брат Героя России Ивана Калашникова — Андрей — в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал, как семья восприняла известие о его подвиге и награждении. К почетному званию замкомандира взвода приставили за отражение атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) под селом Урожайное на южнодонецком направлении. Несмотря на численное превосходство противника, российский боец и его товарищи не просто удержали оборону, они обратили нападавших в бегство.

Как рассказал Андрей Калашников, его брат отправился в зону боевых действий в марте. Получил повестку и тут же принял решение, о чем оповестил родственников. Во время службы держал связь с семьей, когда это было возможно, чаще всего о его делах близким сообщала супруга (у Ивана Калашникова также двое детей. — Прим. ред.). Дома выбор мужчины приняли, хоть и боялись его потерять.

«Ничего не сделаешь, что повестка, что долг Родине. Брат надежный, возраст немолодой, уже голова на плечах есть. Знал, что будет нелегко ему там, но, тем не менее, надо, значит надо», — поделился Андрей Калашников.

Весной Калашников отправился на фронт, уже в июне он получил первую награду за проявленное в сражениях мужество. Тогда он нашел возможность лично сообщить супруге и родственникам, что ненадолго покинул поле боя ради получения медали «За отвагу». Недавно семья узнала, что Иван Калашников снова отличился. Пятеро бойцов, он в их числе, противостояли 12 националистам несколько часов. Они не только не уступили своих позиций, но и заставили противника бежать. Но на этот раз о подвиге узнали на самом высоком уровне.

«Сначала увидели видео, как бой шел. Подумали, что наградят его, но что Героем не подумали. Ждали. Супруге он сообщил, а она нам сообщила, что Ваню наградили Героем России. Имею возможность поздравить его с таким званием. Ну и ребят, которые с ним были, что как-то поддержали, не сдались, не отступили никак. Скорейшего возвращения домой с победой», — обратился к брату Андрей Калашников.

По словам собеседника 5-tv.ru, непросто было отпускать родного человека на фронт. Не было сомнений, что там ему предстоят серьезные испытания и большие риски. Как оказалось, одной задачей выйти из огня живым боец не ограничился. Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором запечатлен его подвиг.