В Карабахе уточнили число погибших при взрыве на складе с топливом

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Ранения получили 290 человек. Но сколько жертв трагедии?

В результате взрыва на складе с топливом в Нагорном Карабахе погибли 68 человек. Уточненные данные сообщил омбудсмен республики Гегам Степанян.

«Подтверждено 68 случаев смертей в результате взрыва на складе с топливом. Личности 21 погибшего установлены», — написал он на своей странице в соцсети.

Степанян добавил, что ранения различной степени тяжести получили 290 человек.

В медучреждения Армении были переправлены 168 пострадавших. Судьба еще 105 человек остается неизвестной.

Прежде сообщалось, что министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян сообщила о 125 погибших при взрыве.

Взрыв цистерны с бензином произошел недалеко от трассы Степанакерт-Аскеран. По словам очевидцев произошедшего, около цистерны находилось большое количество водителей, которые пытались достать бензин, чтобы уехать из региона на личных авто в условиях острого топливного дефицита.