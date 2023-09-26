Не менее 125 человек погибли при взрыве бензохранилища в Карабахе

Фото: www.globallookpress.com / Dedi Istanto

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Также пострадали по крайней мере 89 человек.

По меньшей мере 125 человек стали жертвами взрыва бензохранилища в Нагорном Карабахе. Как сообщила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян, их тела перевезены в страну.

«Они доставлены в соответствующее подразделение центра судебной медицины, где будет проведена их идентификация. В процессе мы обнародуем полученные данные», — сказала Аванесян в ходе брифинга.

Также пострадали по крайней мере 89 человек, уточняет Telegram-канал Mash.

Взрыв цистерны с бензином в Степанакерте произошел вечером 25 сентября. Как отмечали очевидцы происшествия, около цистерны находилось множество водителей, которые пытались достать бензин, чтобы уехать из региона на личных авто в условиях острого топливного дефицита.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число жертв взрыва в Махачкале выросло до 36 спустя полтора месяца после трагедии.