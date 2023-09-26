Снова проблемы с налоговой: мужу Лерчек выставили задолженность в почти два млн рублей

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

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Блогер не платит, а счет тем временем растет.

У ранее задолжавших государству круглую сумму блогеров Валерии и Артема Чекалиных снова возникли проблемы с налоговой. На этот раз ФНС выставила счет главе семейства.

Согласно полученным 5-tv.ru данным, российскому Казначейству он должен почти 1,8 миллиона рублей. Дата начисления — 26 сентября. Отмечается, что долг будет постепенно расти, пока его не погасят.

Артем Чекалин должен ФНС почти 1,8 миллиона рублей. 5-tv.ru

Лерчек и ее мужа ранее обвинили в неуплате налогов и отмывании денежных средств. Более 300 миллионов рублей пара уже вернула государству. Отмечается, что деньги они брали взаймы.

Согласно данным следствия, Валерия и Артем Чекалины на протяжении нескольких лет «дробили» свои доходы по счетам друзей и родственников, чтобы не платить налоги.

Ранее 5-tv.ru писал, что на блогера Лерчек подали иск на 22 миллиона рублей.