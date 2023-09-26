Актриса Елизавета Боярская заболела коронавирусом: «На самоизоляции»

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Из-за болезни звезды театра отменено несколько спектаклей.

Елизавета Боярская заболела коронавирусом. Об этом актриса рассказала сайту 78.ru.

«Болею, но надеюсь, что иду на поправку. Чувствую себя хорошо. Тест пока положительный, но скоро буду закрывать больничный лист. Пока на самоизоляции нахожусь», — поделилась дочь известного актера.

По информации Малого драматического театра — Театра Европы, ближайшие постановки «Братья Карамазовы» и «Три сестры», которые должны были состоятся 27 сентября, вынужденно переносятся. Причиной сдвига почти на два месяца стало состояние здоровья актрисы.

«Приобретенные билеты остаются действительными на новую дату или могут быть возвращены по месту приобретения», — сообщает пресс-служба МДТ.

Ранее 5-tv.ru рассказал о симптомах нового коронавируса.