В расследовании аварийной посадки рейса Сочи — Омск появились первые подробности
Экипаж аварийного рейса Сочи-Омск не убрал шасси при наборе высоты
Фото: Пресс служба Уральских авиалиний
Все обстоятельства случившегося еще выясняются.
Экипаж рейса Сочи — Омск, который совершил вынужденную посадку в Новосибирской области, не убрал шасси после набора высоты. Согласно информации Росавиации, которая была разослана руководителям организаций гражданской авиации и российским эксплуатантам, шасси не убрались после взлета, как полагается, хотя экипаж произвел нужные для этого действия.
В документе указано, что в наборе высоты уборка механизации прошла штатно, кран уборки и выпуска шасси был переведен в нужное положение, однако шасси не убрались.
«Согласно расшифровке полетной информации, дискретный сигнал выпущенного положения шасси продолжал регистрироваться до окончания полета. Неуборку шасси экипаж не выявил», — значится в документе Росавиации.
Расследование инцидента, произошедшего 12 сентября, когда экипажу из-за пришлось экстренно сажать самолет в поле в Сибири, продолжается до сих пор.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как именно прошла аварийная посадка рейса Сочи — Омск.