Фото: Пресс служба Уральских авиалиний

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Все обстоятельства случившегося еще выясняются.

Экипаж рейса Сочи — Омск, который совершил вынужденную посадку в Новосибирской области, не убрал шасси после набора высоты. Согласно информации Росавиации, которая была разослана руководителям организаций гражданской авиации и российским эксплуатантам, шасси не убрались после взлета, как полагается, хотя экипаж произвел нужные для этого действия.

В документе указано, что в наборе высоты уборка механизации прошла штатно, кран уборки и выпуска шасси был переведен в нужное положение, однако шасси не убрались.

«Согласно расшифровке полетной информации, дискретный сигнал выпущенного положения шасси продолжал регистрироваться до окончания полета. Неуборку шасси экипаж не выявил», — значится в документе Росавиации.

Расследование инцидента, произошедшего 12 сентября, когда экипажу из-за пришлось экстренно сажать самолет в поле в Сибири, продолжается до сих пор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как именно прошла аварийная посадка рейса Сочи — Омск.