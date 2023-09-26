Слушания по делу фигуристки Камилы Валиевой в CAS: главное

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Спортсменку подозревают в употреблении запрещенного лекарственного препарата. Но здесь есть сплошные нестыковки. Какие?

Спортивный арбитражный суд в Лозанне начал слушания по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Заседание проходит в закрытом режиме.

Спортсменку подозревают в употреблении запрещенного лекарственного препарата. Но в деле сплошные нестыковки — результат проверки обнародовали только в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине уже после того, как фигуристка завоевала олимпийское золото в командном турнире.

Камиле в тот момент не было 16 лет. Несовершеннолетних правила защищают особо, но не в этом случае.

Разразился скандал, началась настоящая травля. Девушку, как отмечается, довели до нервного срыва.

Нашей команде отказались вручить золотую медаль, хотя вины фигуристки нет. Эксперты утверждают, что найденный в пробе Валиевой препарат не улучшает спортивные результаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Валиева сообщила о перенесенном разрыве сетчатки глаза.