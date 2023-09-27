Один дома: как строители спасли ребенка из горящей квартиры в ковше экскаватора
В Екатеринбурге вытащили малыша из горящей квартиры в ковше экскаватора
Фото, видео: © РИА Новости / Александр Сухов; 5-tv.ru
Чтобы спастись от дыма, мальчик вышел на балкон и стал звать на помощь.
История спасения ребенка из Екатеринбурга, где строители использовали ковш экскаватора вместо автолестницы, чтобы вытащить его из огня. Мальчик оказался заблокирован во время пожара в квартире на третьем этаже.
Чтобы спастись от дыма, он вышел на балкон и стал звать на помощь. Ребенок не пострадал, его передали матери. Ее, как отмечается, в момент возгорания дома не было.
Наш корреспондент Кирилл Солодков нашел героев, которые не растерялись и бросились на помощь. Все подробности — в его репортаже.
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