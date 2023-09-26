Подбросили в топку: изменят ли танки Abrams ситуацию в зоне СВО

Фото, видео: www.globallookpress.com / Daniel Löb; 5-tv.ru

И чем они отличаются от хорошо горящих немецких Leopard?

На Украину из США прибыла первая партия натовских танков Abrams. Чем они отличаются от хорошо горящих в зоне СВО немецких Leopard и раскуроченных после попадания «Градов» британских БМП Mastiff?

Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин узнал на передовой у бойцов, которые как раз и уничтожают эту технику. Все подробности — в его репортаже.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СМИ узнали о количестве доставленных на Украину танков Abrams.