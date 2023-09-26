Покинувшая Россию вдова Юдашкина впервые вышла на связь после траура

Фото: Виноградов Сергей / ТАСС

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Яркие снимки вызвали недоумение у ряда подписчиков.

Преображение Марины Юдашкиной на отдыхе в Майами возмутило пользователей сети. Впервые после траура супруга покойного модельера опубликовала свои фотографии в личном блоге, пишет издание dni.ru.

Подписчики пришли к выводу, что Юдашкина слишком скоро перестала скорбеть, поскольку на последних снимках она предстала улыбающейся и в ярких образах. Судя по всему, знаменитость проводит время с внуками.

Однако некоторые поклонники все же порадовались тому, что вдова Юдашкина не замыкается на своем горе. Они поддержали ее появление в инфополе в столь красочных нарядах.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что вдова Юдашкина возвращается к жизни после смерти мужа. Только в мае она похоронила супруга, который скончался после тяжелой и долгой борьбы с раком. О том, что 59-летний именитый кутюрье болеет, знали все, но никто не предполагал, что звезда уйдет из жизни настолько внезапно.