Глава МИД Канады призвала Роту уйти в отставку из-за скандала с эсэсовцем

Фото: www.globallookpress.com / Justin Tang

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Саму ситуацию в Оттаве назвали неприемлемой.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что спикер палаты общин Энтони Рота должен подать в отставку после чествования боевика СС в парламенте в минувшую пятницу.

Произошедшее Жоли назвала неприемлемым. По ее словам, приглашение эсэсовца стало настоящим позором не только для палаты, но и для населения страны.

«Я считаю, что спикер должен прислушаться к членам палаты и уйти в отставку», — прокомментировала она.

В парламент Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского был приглашен бывший боевик дивизии «Галичина» войск СС 98-летний Ярослав Хунка. Рукоплещущему залу его представили как ветерана борьбы против русских. Именно Рота пригласил эсэсовца на заседание.

Овациями Хунку встретили также премьер Канады Джастин Трюдо, Зеленский с супругой Еленой и другие. «Галичина», в которой воевал боевик, прославилась зверствами, совершенными в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США объяснили позор Зеленского в Канаде.