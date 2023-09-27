«Превратилась в Бритни»: почему Ивлееву сравнили с американской поп-певицей
Свежий снимок Анастасии Ивлеевой сравнили с «горячим» контентом Бритни Спирс
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
В блоге теледивы часто можно встретить подобный контент.
Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева опубликовала в личном блоге откровенное фото из домашнего архива. После этого подписчики сравнили ее контент с постами Бритни Спирс. Об этом сообщает издание dni.ru.
«Главное, чтобы в Бритни Спирс не превратилась», — написали пользователи.
А худоба Насти Ивлеевой встревожила некоторых поклонников, которые посчитали, что у ведущей развивается анорексия.
«Выглядит болезненно», — с беспокойством прокомментировали фаловеры.
Но нашлись и те, кто не заметил ничего страшного в худобе Ивлеевой, но даже восхитились ее фигурой, оставив приятные комплименты.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ивлеева показала себя до «похудения на 14 килограммов». Телеведущая похвасталась своими успехами в похудении. Она призналась, что боролась с лишним весом, а также испытывала переживания из-за своей внешности