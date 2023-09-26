В Москве задержали мужчину, из «ГАЗели» которого на ходу выпала женщина
Водитель «ГАЗели», из которой выпала пассажирка, оказался мигрантом
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко
Пассажирка оказалась на проезжей части за секунду.
В Москве на Комсомольском проспекте из кабины грузовой «ГАЗели» на ходу выпала женщина. Инцидент произошел 24 сентября, в минувшее воскресенье. Мужчина за рулем остановил автомобиль, отнес безвольное тело в кабину и уехал. Как стало известно 5-tv.ru, пассажирка случайно выпала на дорогу, когда дергала ручку двери.
Источник сообщает, что мужчина и женщина поссорились во время поездки в область. На эмоциях дама начала дергать ручку двери, но не рассчитала и выпала на проезжую часть. К счастью, машин рядом не было.
Также, по информации 5-tv.ru, оба участника инцидента являются мигрантами. Сейчас соответствующие органы решают вопрос о легальном положении в России мужчины, он задержан.
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