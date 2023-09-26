«Отлично провели время с Дашенькой»: как Иван Краско отметил 93-й день рождения

Иван Краско провел 93-й день рождения за городом с помощницей Дарьей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov, Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Артист рассказал, с кем и где он провел этот день.

Народному артисту России Ивану Краско 23 сентября исполнилось 93 года. В эксклюзивной беседе с 5-tv.ru актер рассказал, как и с кем провел этот день.

Праздник знаменитость отметил у своего приятеля Александра Сылко, который пригласил его к себе.

«Он живет за городом, в Воейково. Мы с Дашенькой (помощница артиста. — Прим.ред.) там отлично провели время, спокойно. Потому что суета — это как-то несподручно», — рассказал Краско.

Актер выразил радость, что празднование прошло спокойно и в «человеческой атмосфере». Особенно с учетом того, что в театре всегда много народу, в том числе и больных гриппом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто ухаживает за Краско после выписки из больницы. Народный артист признается, что он почти постоянно находится под присмотром самых близких людей.