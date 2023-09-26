Патрушев: контрнаступление ВСУ захлебнулось

Фото: Reuters / STRINGER

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Боевики несут огромные потери, но продолжают вести боевые действия.

Контрнаступление боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) захлебнулось. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Он указал на то, что киевский режим продолжает нести огромные потери в живой силе и технике, а также разрушать собственную инфраструктуру.

«Что касается переданного киевскому режиму западного вооружения, то оно оказалось неэффективным против российской техники и постепенно утрачивается украинцами на поле боя», — добавил Патрушев, слова которого приводит «Российская газета».

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Президент отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника.

Он заверил, что украинским нацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений. По словам президента, враг несет тяжелые потери, а его техника, в том числе западная, «горит за милую душу» в зоне СВО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская армия успешно адаптируется к реалиям на украинском театре боевых действий.