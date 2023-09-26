«Снаряды не долетают»: Бари Алибасов подал в суд из-за «тормозов» в танках

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Продюсер пытается добиться справедливости «как обычный гражданин».

Пресненский суд Москвы зарегистрировал иск Бари Алибасова к торговой сети по продаже бытовой техники и электроники. Помощница заслуженного артиста России Елена рассказала изданию Газета.ру, что звезде приобрели игровой ноутбук за 200 тысяч рублей, но он «не тянул даже танчики».

Техника при этом уже несколько раз была на ремонте. Но гаджет продолжает «тормозить», утверждает сторона музыканта.

«Мы с этим делом уже почти полгода. После травмы на позвоночнике Бари Каримовичу по его просьбе купили компьютер. Он игровой, на нем можно и видео редактировать. В общем, можно было хорошо проводить время, не напрягая спину. И вот он недолго поработал, потом начал тормозить в играх. Я знаю точно, танчики не тянул. Они у него застревали. Он сильно возмущался, что-то деревья куда-то уплывали, то снаряды не долетают», — поделилась Елена.

Затем окружение звезды решило подать заявление о возврате денег, потому что устройство не соответствует заявленным характеристикам. Пострадавшая сторона считает, что и цена неоправданно высока.

«Сейчас он просто лежит, мы уже другой ноутбук купили. И мы принципиально подали в суд. Первый суд нам отказал. Пришла бумага вместе с нашим заявлением о том, что договаривайтесь в досудебном порядке. Бари Каримович рвал и метал. Говорит, документы приложили в суд о том, что нет КПД. Или замену ноутбука сделайте, или верните деньги. Это было прописано в нашем заявлении. Суд просто не отреагировал и отшвырнул наше дело. И вот адвокат снова подавала документы в суд», — рассказала представительница артиста.

Помощница знаменитости также думает, что продюсер мог бы сам поехать в головной офис магазина, и «ему бы могли пойти на встречу». Но он сказал, что хочет поступить «как обычный гражданин».

«А как обычные люди поступают? Вот пусть суд работает. Такой принципиальный стал. У Бари Каримовича в начале сентября перенес еще одну операцию на позвоночнике. Вот если бы не купили другой ноутбук, вот как человеку быть? Лежать, смотреть только телевизор? Сейчас уже дело в сумме. Пусть вернут сумму. Так хочется и моральный ущерб. Адвокат вроде вписывала небольшую сумму. Тут чисто принципиально», — подытожила Елена.

Летом 2021 года Алибасову провели операцию на позвоночнике после падения с лестницы.

Ранее 5-tv.ru писал, что у сына Алибасова хотят отобрать машину за долги.