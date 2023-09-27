«Эпоха странных вирусов»: почему подросток умер от ОРВИ в Подмосковье

Фото: www.globallookpress.com / Waltraud Grubitzsch

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Что могло привести к смерти несовершеннолетнего?

Врач-терапевт Наталья Лазуренко объяснила изданию NEWS.ru причину смерти подростка в Одинцово от ОРВИ. По мнению специалиста, к трагедии могла привести патология на фоне острой инфекции.

Так, в данном случае произошло острое респираторное воздействие на организм. Эксперт считает, что «атака» оказалась достаточно массированной, поэтому органы подростка подверглись смертельной опасности.

«В данном случае может быть острая коронарная патология на фоне вируса, почечная недостаточность. Здесь важно понять, какие невыявленные проблемы были у пациента, какая доза вируса влияла на организм и что за терапию проводил больной», — отметила Лазуренко.

Врач уверена, что заниматься самолечением категорически нельзя, так как это может быть опасно для жизни. Ведь многие вирусы, которыми склонны болеть люди, до сих пор не изучены в полной мере.

«Сейчас мы живем в эпоху странных вирусов, которые оказывают многогранное патологическое воздействие на организм. Сейчас, например, ходит вирус, который оказывает токсическое влияние на почки, это угрожающая жизни ситуация. И так как мы встречаемся с новыми вирусами, до конца они и их влияние на организм не изучены», — подытожила врач.

По данным СМИ, подросток изначально страдал от кашля и сильной слабости, а затем от высокой температуры, которая поднялась до 38 градусов. Через некоторое время у мальчика началась необъяснимая одышка и состояние бреда.

Сердце ребенка остановилось до приезда скорой помощи. Как сообщается, хронических заболеваний у подростка не было.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Одинцове расследуют внезапную смерть школьника.