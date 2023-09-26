Мишустин заявил об адаптации отечественных производителей в сфере ИИ к санкциям

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jens Kalaene; 5-tv.ru

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Вводимые ограничения не сказались на развитии нашей страны в данном направлении.

Отечественные производители адаптировались к санкциям, несмотря на стремление западных стран закрыть России доступ к передовым технологиям в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил премьер-минитр РФ Михаил Мишустин.

По словам главы кабмина, на следующий год власти заложили около 5,2 миллиарда рублей на развитие технологий ИИ. При этом он призвал осторожно подходить к внедрению технологий в образование, здравоохранение и социальную сферу.

«Нужно крайне аккуратно и крайне внимательно, опираться на мнение граждан, получать обратную связь, о которой всегда говорит наш президент, и использовать только проверенные разработки, которые на деле доказали свою безопасность и востребованность», — указал Мишустин.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации на территории Украины. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врачи Челябинской области начали внедрять в свою работу искусственный интеллект.