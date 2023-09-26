«Миллионы за мнимую угрозу»: Финляндия начинает прозревать по поводу членства в НАТО?

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Roni Rekomaa; 5-tv.ru

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Какие проблемы уже начались в стране?

В Финляндии признались, что членство в НАТО стало для страны слишком затратным. По мнению местного журналиста Кости Хейсканена, проблемы из-за скоропостижного вступления в военный альянс нельзя назвать неожиданными. Своим мнением он поделился с 5-tv.ru.

Журналист считает, что членство в североатлантическом альянсе — это не только дорого, но и весьма проблемно для Финляндии. С другой стороны, дешевизны никто и не обещал.

«Только 50 миллионов евро надо заплатить за членство для того, чтобы содержать в Брюсселе натовских сотрудников. К тому же, надо отметить, что Финляндия уже помогла Украине на полтора миллиарда евро: это и военная, и экономическая, гуманитарная помощь. Сейчас, когда Финляндия переживает трудные экономические времена из-за разрыва с РФ и отказа от дешевых энергоносителей, топлива и древесины, показывает то, что идут большие сокращения», — рассказывает Хейсканен.

Из-за проблем в стране, по словам эксперта, тысячи людей теряют рабочие места, и финны уже стоят на пороге грядущих забастовок. Хейсканен задается вопросом: что же полезного принесло его стране членство в НАТО?

«Ничего! То, что сейчас мы видим в Финляндии американские войска, которые тренируются постоянно на территории Финляндии. Естественно, им очень нужна территория, поскольку она находится рядом с РФ. Но то, что Финляндия подставляет себя под большую угрозу, и, хотя пятый артикль говорит о том, что, если на страну НАТО нападает какая-то другая страна, то все ее будут защищать, то, похоже, Хельсинки готовится к тому, чтобы российские ракеты полетели именно туда», — считает эксперт.

При этом сегодня, по мнению Хейсканена, Финляндии нужно сделать все, чтобы выйти на диалог с Россией, в том числе, в скорейшем урегулировании ситуации на Украине. Но вместо этого финны выбрали и дальше поддерживать киевский режим, делая вид, что не замечают, кто на самом деле творил зверства на Донбассе.

Также одним из условий вступления в НАТО являются траты на военную промышленность страны. Как отмечает журналист, Финляндия на 2024 год запланировала выделить шесть миллиардов евро на вооруженные силы. Например, в следующем году финское минобороны планирует закупить истребители F-36.

Однако, несмотря на растущие проблемы, о выходе из альянса с нынешним руководством страны, как считает Хейсканен, не может быть и речи. Сейчас финские власти делают акцент на том, что альянс защитит Финляндию от мнимой российской угрозы, которой попросту не было и нет.

«Финляндией сейчас управляют извне, и финские политики ничего не смогут поделать. И выйти из этого дорогостоящего капкана не получится», — резюмирует Хейсканен.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем для Финляндии обернется вступление в НАТО.