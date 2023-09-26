«Человек в мании помешан на сексе»: почему состояние Бритни Спирс вышло из-под контроля

Фото, видео: www.globallookpress.com / face to face; Личный архив Василия Шурова; 5-tv.ru

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Что певица хочет сказать с помощью нового провокационного видео?

Поп-звезда Бритни Спирс продолжает удивлять фанатов жаркими танцами в соцсетях. Но если еще недавно певица просто двигалась в одном нижнем белье, то теперь в качестве атрибутов блондинка использует острые ножи, потенциально подвергая свою жизнь опасности.

В беседе с 5-tv.ru психиатр Василий Шуров объяснил, с чем могут быть связаны разительные изменения в поведении Спирс не в лучшую сторону. По его словам, патологический контроль со стороны отца, разгульный образ жизни и давление общественности привели к тому, что состояние поп-звезды ухудшается день ото дня.

Пагубно сказывается на состоянии Бритни и озвученный врачами диагноз — несколько лет назад медики заявили, что Спирс страдает от биполярного расстройства. Недавно освободившаяся от строгого контроля артистка не получает лечения, пустив ситуацию на самотек.

«У нее стоит официальный диагноз — биполярное расстройство. По суду она была под плотной опекой отца, который ее окружил медработниками. Такое поведение может быть продиктовано депрессией, а может быть и маниакальное состояние, когда много партнеров, танцы, психоактивные вещества. Я так понимаю, что она лечения не получает, потому что такие ситуации начались и продолжаются непрерывно», — объяснил он.

Особенность поведения Спирс заключается в том, что певица чувствует себя гиперсексуальной, объясняет Шуров. Именно поэтому столь провокационные видео появляются в соцсетях все чаще.

«Человек в мании помешен на сексе. У него гиперсексуальность. Ей кажется, что ее все хотят и смотрят с вожделением. Отсюда она начинает вести себя очень вызывающе. Ранняя слава, контроль со стороны семьи ее и ее доходов, вдобавок несчастная личная жизнь — мы можем любую сову натянуть на любой глобус, но, как правило, в мании включается режим Бога. Человек ни о чем не жалеет и ничего не боится», — объяснил мотивы Спирс он.

Шуров подчеркнул, что для Спирс подобного рода ролики — отличный способ «хайпануть» и привлечь к себе внимание. Продолжаться это, по его собственным ощущениям, будет до тех пор, пока состояние не доведет звезду до беды.

«Это же хайп определенный. Типа с ножами и круто. К сожалению, ее никто не контролирует. США — страна полной свободы. Никто тебя, к сожалению, не госпитализирует, пока преступление не совершишь», — подытожил он.

Ранее 5-tv.ru писал, как сексологи объясняют страсть Бритни Спирс к голым танцам.