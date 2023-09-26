Выходные в ноябре 2023-го: как работаем и как отдыхаем

В ноябре ожидается выходной день в честь Дня народного единства 4 числа

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ЭДУАРД КОРНИЕНКО

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Сколько нерабочих дней будет в период ноябрьских праздников?

В ноябре 2023 года россиян ждет три выходных подряд в связи с празднованием Дня народного единства. Информация следует из производственного календаря текущего года.

Всего в ноябре будет 30 дней, из них — 21 рабочий. Праздничный день 4 ноября выпадает на субботу, поэтому выходной переносится на следующий после праздничного рабочий день — 6 ноября (понедельник). Так, россиян ждет три нерабочих дня подряд.

Кроме того, накануне праздника будет сокращенный рабочий день — в пятницу 3 ноября.

3 ноября (пятница) — сокращенный рабочий день.

— сокращенный рабочий день. 4, 5, 6, 11, 12, 18, 19, 25, 26 ноября — праздничные и выходные дни.

Известно, что в 2023 году нерабочим днем станет 31 декабря. Из проекта постановления Минтруда о выходных днях в 2024 году следует, что праздничные выходные продлятся с 1 по 8 января. Всего новогодние каникулы продлятся десять дней, так как начнутся уже 30 декабря 2023 года (суббота).

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