«Настоящий разлом»: в США объяснили позор Зеленского в Канаде

Фото: www.globallookpress.com / Sean Kilpatrick

Читайте нас в: Дзен Новости

На Генассамблее ООН в Нью-Йорке украинский лидер столкнулся с настоящим «игнором» со стороны союзников, а его визит в Канаду закончился скандалом.

Последние зарубежные поездки президента Украины Владимира Зеленского обернулись для него и союзников настоящим позором. Таким мнением поделился бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Эксперт указал на то, что в западных странах забыли историю Второй мировой войны, в которой СССР, Канада, Великобритания и Штаты действовали общими усилиями для борьбы с нацизмом. Джонсон считает, что Запад специально искажает правду, чтобы «подсластить пилюли» на фоне плачевного положения украинской стороны в конфликте.

Комментируя ситуацию с чествованием эсесовца в парламенте Канады, Джонсон назвал премьера страны Джастина Трюдо сумасшедшим. Хуже него может быть лишь Борис Джонсон, уточнил аналитик, который утверждал, что Украина якобы победила нацистов.

Джонсон обратил внимание, что поездка Зеленского в Нью-Йорк также не увенчалась успехом — главе Незалежной не удалось выступить с американским коллегой Джо Байденом, а конгресс США и вовсе не предоставил ему слова, сосавшись на занятость.

Кроме того, во время Генассамблеи ООН сильно накалились польско-украинские отношения. Президент Польши Анджей Дуда неоднократно переносил встречу с Зеленским, однако она так и не состоялась.

«Между ними возник настоящий разлом и это будет иметь существенные последствия для способности США вооружать ВСУ», — резюмировал эксперт.

Несколькими днями ранее в парламент Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского был приглашен бывший боевик дивизии «Галичина» войск СС 98-летний Ярослав Хунка. Рукоплещущему залу его представили как ветерана борьбы против русских.

Ранее 5-tv.ru писал, что Песков отреагировал на чествование эсэсовца в Канаде.